РИАМО - 5 ноя. Предложения жителей столицы на публичных слушаниях по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по возможности будут учтены при работе депутатов Мосгордумы над поправками ко второму чтению проекта бюджета, сообщил во вторник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«По итогам проведения публичных слушаний, организованных Общественной палатой, предложения и замечания, поступившие от жителей мегаполиса, будут оформлены в протоколе, который направят в органы исполнительной власти и столичный парламент. Хочу отметить, что поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета», – сказал Шапошников.

Депутаты столичного парламента на заседании 30 октября приняли в первом чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», при этом с поправками до 7 ноября.

Во вторник Общественная палата города Москвы провела публичные слушания по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, по завершению которого планируют составить итоговой протокол с мнениями, заявлениями, предложениями и рекомендациями участников мероприятия.

Данный протокол будет направлен в мэрию Москвы на имя мэра столицы Сергея Собянина.