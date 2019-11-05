РИАМО - 5 ноя. За девять месяцев 2019 года в городских аукционах по продаже нежилых помещений напрямую у города участвовало самое большое количество претендентов за последние пять лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Больше 2,5 тысячи претендентов принимали участие в аукционах за право приобретения нежилых помещений напрямую у города. Это самый высокий показатель за аналогичные периоды последних пяти лет», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что годом ранее в городских торгах участвовали 1,4 тысячи человек, в 2017 году – чуть больше 1 тысячи, а в 2015-м – всего 973 претендента.

Повышению популярности торгов способствовали перевод всех процедур по продаже нежилых помещений в электронный вид и большое количество предложений от города.

На продажу выставляются помещения разной площади, которые находятся в различных районах и округах столицы, и такое большое разнообразие сказалось на повышении общего уровня конкуренции.

«Самое маленькое помещение, которое выкупил победитель электронного аукциона в этом году, было площадью девять квадратных метров и располагалось в центре города во 2-м Казачьем переулке. Площадь самого большого почти достигла 1,5 тысячи «квадратов», - рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он отметил, что не редкость, когда один аукцион набирает практически до 50 участников. Всего за 9 месяцев 2019 года через городские аукционы были реализованы 346 нежилых помещений.