РИАМО - 5 ноя. В столице ожидаются усиление ветра и дождь, автомобилистов призвали быть особенно внимательными при парковке, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей столицы о сильных порывах ветра до 12-17 метров в секунду и дожде вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября.

«Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки. Не оставляйте автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

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