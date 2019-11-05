РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Техник-конструктор «ЗиО-Подольск» Егор Соболев завоевал золото в национальном и евразийском чемпионатах профессионального мастерства, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В начале ноября в Екатеринбурге завершился VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019, который собрал 738 конкурсантов из 53 регионов РФ. Сборная «Росатома» в пятый раз подтвердила свое лидерство. Соревнуясь в 27 компетенциях основного возрастного зачета, команда атомной отрасли завоевала 22 золотых и 5 серебряных медалей.

«Свою лепту в победу госкорпорации внес техник-конструктор ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») Егор Соболев. Он соревновался в компетенции «Инженерный дизайн CAD» и с результатом 535 баллов занял первое место», – говорится в сообщении.

Задание состояло из четырех модулей. Нужно было спроектировать недостающую часть фазированной решетки для самолетов, сделать чертежи, анимацию и фотореалистичное изображение. Во второй день участники моделировали реальную работу двигателя автомобиля.

В ходе выполнения третьего модуля конкурсанты демонстрировали умение читать сложные чертежи с рамными конструкциями. В итоге спроектировали большое колесо обозрения и показали, как оно работает. Последнее задание касалось обратного моделирования. Участники выполняли чертеж с натуры, а именно сборку нижнего кронштейна для ворот, а потом делали сборки промежуточного кронштейна и самих ворот.

Параллельно на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» проходил II Открытый евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills, в котором также участвовали иностранные специалисты из Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и других стран. Соболев одержал безоговорочную победу и в международном чемпионате.