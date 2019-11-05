РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье автобусы «Мострансавто» перевезли более 2,6 миллиона человек со 2 по 4 ноября, на 2 ноября пришелся пик перевозок - более 1 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За праздничные выходные «Мострансавто» перевезло свыше 1,5 миллиона льготных пассажиров: держателей социальных карт москвича и жителя Подмосковья, а также других категорий граждан, имеющих право на льготный проезд», - говорится в сообщении.

Всего за праздничные выходные автобусы «Мострансавто» перевезли более 2,6 миллиона человек.

Чаще всего жители и гости Московской области совершали транзакции по карте «Стрелка» (более 512 тысяч поездок). Бесконтактными банковскими картами, а также с помощью «умных» часов, смартфонов и планшетов пассажиры оплатили свыше 355 тысяч поездок, за наличный расчет — около 187 тысяч. За три дня рейсы предприятия были выполнены на 99,3%.

Также в День народного единства «Мострансавто» угостило пассажиров леденцами. Предприятие подарило более 2 тысяч конфет пассажирам автовокзалов и автостанций в различных городах Подмосковья.