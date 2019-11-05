РИАМО - 5 ноя. До конца 2019 года в Москве по 20 адресам появятся новые светофоры, кроме того, еще по 76 адресам планируется модернизировать светофоры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Установка и реконструкция светофоров — наше приоритетное направление в работе. Первым делом светофоры ставят в аварийных местах города. Также учитываем пожелания жителей. В этом году светофоры установили по 29 адресам, до конца года работы планируется провести еще по 20 адресам. Перечень еще может дополняться», - рассказал заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Новые регулирующие устройства установили на оживленных улицах города с интенсивным автомобильным движением, в том числе на улицах Широкой, Большая Серпуховская, Достоевского и Дорогомиловская, а также на Мичуринском проспекте, Волжском бульваре и других.

С начала года также уже была проведена модернизация светофоров по 20 адресам, в том числе на Бунинской аллее, Кавказском бульваре, улицах Вавилова, Братиславской и Краснопролетарской.

«В Москве регулярно оптимизируют режим работы светофоров на пешеходных переходах. По просьбам горожан на одних зебрах уменьшают время ожидания зеленого сигнала, на других увеличивают продолжительность зеленого света», - отмечается в материале.

Обычно светофоры перенастраивают на оживленных улицах столицы в районе школ, детсадов, торговых центров и у различных учреждений культуры. На загруженности дорог это не сказывается.