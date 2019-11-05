РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье сохраняется тенденция снижения числа выездных проверок при росте их эффективности, за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым число выездных проверок уменьшилось в три раза – до 238, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Налоговые органы снижают нагрузку на добросовестных налогоплательщиков за счет риск-ориентированного подхода к отбору кандидатов на выездные проверки, в деятельности которых усматриваются максимальные налоговые риски.

«До 238, или в три раза сократилось за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым число выездных проверок, но также в три раза выросла результативность выездного контроля: в расчете на одну проверку доначисления составили 42,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

По результатам налоговых проверок за 9 месяцев дополнительно начислено налогов, сборов, пеней и предъявлено налоговых санкций на сумму 11,3 миллиарда рублей. Доначисления по выездным налоговым проверкам составили 9,6 миллиарда рублей, по камеральным налоговым проверкам дополнительно начислено 1,7 миллиарда рублей. При этом на 590 миллионов рублей уменьшен убыток организаций в целях налогообложения.

По состоянию на 1 октября из доначисленных сумм в бюджет перечислено 7 миллиардов рублей. Сумма поступивших платежей по контрольно-аналитической работе, когда налогоплательщики самостоятельно, без проверок уточняют свои налоговые обязательства, составила 4,8 миллиарда рублей.

Проведено около 2 тысяч налоговых проверок обоснованности возмещения налога на добавленную стоимость, по результатам которых признано необоснованным к возмещению 543 миллионов рублей.