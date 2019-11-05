РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. Более 200 школьников примут участие в виртуальном уроке по кибербезопасности, который пройдет в школе №30 Подольска 6 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Дети получат практические рекомендации и советы по защите личной информации в глобальной сети, в том числе по настройкам приватности.

«Виртуальный урок на тему «Кибербезопасность в сети Интернет: советы по борьбе с кибербуллингом» состоится в среду, 6 ноября, в подольской школе № 30. Активное участие в мероприятии примут более 200 учащихся 1-5 классов. На экране проектора в актовом зале в ходе прямого включения специалисты министерства образования Московской области расскажут об угрозах, с которыми можно встретиться в сети Интернет, кибербуллинге, культуре поведения в интернете», – говорится в сообщении.

Проблема информационной безопасности образовательного учреждения и школьников – одна из самых актуальных. Данный урок будет направлен на обучение учащихся полезному и безопасному использованию интернета и социальных сетей, обучению критической оценке онлайн-контента и навыкам сетевой коммуникации. Помимо этого, в рамках мероприятия планируется провести со школьниками экспресс-дебаты.