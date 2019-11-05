РИАМО - 5 ноя. Реабилитолог из Коломны с первой группой инвалидности по зрению, помогающий детям-инвалидам вернуть двигательную активность, победил во Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Андрей Борисов работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» медицинским братом по массажу в стационарном отделении.

«Мы гордимся нашим специалистом по реабилитации. Несмотря на инвалидность по зрению, Андрей действительно нашел свое призвание и помогает детям-инвалидам вернуть двигательную активность», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Андрей оказывает социально-медицинские услуги детям-инвалидам, проводит лечебный, сегментарный, точечный, спортивный, косметический и аппаратный массаж с использованием частных методик массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы.

Массажист – одна из распространенных профессий среди незрячих. Сегодня это достаточно востребованная деятельность, где слабовидящий может проявить себя в полной мере и подарить кому-то отличное самочувствие.