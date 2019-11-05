РИАМО - 5 ноя. На два маршрута от Киевского вокзала — т34к (до улицы Кравченко) и 791 (до 4-го Сетуньского проезда) — вышли электробусы, так, число электробусных маршрутов в Москве увеличилось до 16, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«В этом году у Киевского вокзала полностью обновили площадь, сделали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции. Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится. Сегодня общее число экологически чистых автобусов на улицах столицы составляет 245 машин», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Электробусы на маршруте т34к проходят от Киевского вокзала идут к улицы Кравченко через Мосфильмовскую, станции метро «Ломоносовский проспект», «Университет» и проспект Вернадского. Маршрут №791 связывает транспортный узел в центре Москвы с 4-м Сетуньским проездом на западе города.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем все сделано для удобства пассажиров, учтены требования доступности маломобильных граждан. За исправность техники отвечают поставщики-производители — компании КамАЗ и ГАЗ. В течение 15 лет они будут обслуживать автобусы на электротяге и зарядные станции.

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