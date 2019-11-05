РИАМО - 5 ноя. За октябрь в министерство строительного комплекса Московской области поступило 190 обращений от граждан, большая часть из которых касалась ликвидации аварийного фонда и расселения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Так, 71 обращение касалось опросов расселения аварийного фонда, а еще 43 — строительства объектов социального назначения. Остальные вовсе не относились к компетенции Минстроя Подмосковья, поэтому их перенаправили в другие ведомства.

«Обращения от жителей поступают через Центр управления регионом. С помощью установленных в Доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья», - отмечается в материале.

Всего в министерство с начала года поступило 2022 обращения.

13 ноября в приемной регионального правительства состоится личный прием граждан министром строительного комплекса Подмосковья.