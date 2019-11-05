РИАМО - 5 ноя. «Мосгаз» приступил к подключению жителей поселка Толстопальцево к сетям газоснабжения, построив почти 30 километров газовых сетей и два современных блочных газорегуляторных пункта ГРПБ «Заря» и ГРПБ «Поляны», говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

«С момента начала реализации программы в декабре 2017 года, включающей прокладку более 50 километров газовых сетей, «Мосгаз» выполнил большую часть работ по газификации поселка Толстопальцево и прилегающих территорий. Согласно плану, до конца года будет проложено 30 километров полиэтиленовых газопроводов», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что в рамках программы введен в эксплуатацию один из двух построенных современных газорегуляторных блочных пунктов — ГРПБ «Поляны». Это позволяет осуществлять технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения компании.

«Деятельность по подключению осуществляется в строгом соответствии с правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением правительства РФ. АО «Мосгаз» как газораспределительная организация — исполнитель услуг по технологическому присоединению, не привлекает посредников при осуществлении деятельности по технологическому присоединению», - отметил Гасангаджиев.

При строительстве газопроводов применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подвергающейся электрохимической коррозии, сроком эксплуатации не менее 50 лет. Оснащение газопровода автоматизированными запорными устройствами позволяет управлять участками газовой сети дистанционно, что сокращает время перекрытия подачи газа до полутора минут.

Комплекс работ АО «Мосгаз» позволит обеспечить газом существующий и перспективный жилой сектор поселка Толстопальцево, деревню Постниково, СПК «Поляна-98», СНТ «Фронтовики», «Луч», «Заря», «Искра», «Ручеек», «Стрелец» и «Транспортник». Завершение газификации поселка Толстопальцево планируется в конце 2020 года.