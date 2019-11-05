РИАМО - 5 ноя. В строительство сырного завода в Московской области компания «ЭкоНива» намерена вложить более 36 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Крупный проект по строительству сырного завода и молочных комплексов в селе Шугарово в городском округе Ступино начал реализовывать холдинг «ЭкоНива». Объем инвестиций составит 36 миллиардов рублей», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Мощность нового завода составит 2 тысячи тонн сырого молока в сутки. На нем будут производиться мягкие сыры, творог и цельномолочная продукция.

«На данный момент завершена топосъемка земельного участка, планируется выделение зоны под застройку и формирование нового участка. Кроме того, подготовлен тепловой расчет необходимый для функционирования завода и поданы заявки на технологическое присоединение к газу и электричеству. Ведется разработка концепции по подготовке проектной документации», – отметил министр.

«ЭкоНива» – один из крупнейших производителей сырого молока в России. Производства холдинга находятся в семи регионах – Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях.