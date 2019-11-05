РИАМО - 5 ноя. Передачу ключей дольщикам еще четырех домов в жилом комплексе «Спортивный квартал» намерены начать в ноябре, уже к 8 ноября планируется получить технические планы на квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Речь идет о корпусах №№ 1, 2, 3, 10, в которых располагается 738 квартир. Их достройкой занимается Capital Group.

«Сейчас решается вопрос постановки этих корпусов на кадастровый учет, после чего будут получены технические планы на квартиры. И тогда мы сможем начать передачу ключей гражданам», – отметили представители компании.

В это же время документы по корпусам №№ 4, 5, 6 направили на повторную проверку после того, как были устранены замечания надзорного ведомства, параллельно готовятся документы на получение почтовых адресов. По корпусам №№ 13, 14, 15 также намерены в скором времени подать документы на заключения о соответствии.

Вопросы сдачи домов обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров. В ходе встречи представитель конкурсного управляющего отметил, что 26 октября было проведено первое собрание участников долевого строительства ЖК «Спортивный квартал», на которое пришло больше половины дольщиков.

«По результатам рассмотрения сформирован протокол. Большинство участников проголосовало за передачу в собственность квартир в сданных в эксплуатацию многоквартирных домах №№ 1-3, 7-10. Соответствующие ходатайства о погашении требований участников строительства 1 ноября были направлены в арбитражный суд», – отмечается в материале.

Это событие очень важно для участников долевого строительство – оно является еще одним шагом на пути к оформлению права собственности на квартиры.

«Дольщики корпусов №№ 1-3, 7-10, которые до сих пор не вступили в реестр и не принимали участие в собрании должны обратиться к конкурсному управляющему», – подчеркнул Гончаров.

В дальнейшем собрания участников долевого строительства будут проводить по мере ввода корпусов жилого комплекса в эксплуатацию.