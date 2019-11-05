РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. В подмосковном Подольске в текущем году пять человек погибли на железнодорожных путях, причиной трагедии стал переход путей в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За последний год выросло число погибших на объектах железнодорожной инфраструктуры в округе. Так, по сравнению с 2017 годом наблюдается существенный рост погибших. Если в 2017 году погиб один человек, то в 2018 погибли уже три человека. По состоянию на 23 октября 2019 года на железной дороге в Подольске погибло 5 человек. Все пострадавшие скончались в результате получения травм, несовместимых с жизнью», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что на станциях Гривно и Силикатная имеются оборудованные наземные переходы, однако люди не хотят ими пользоваться, что приводит к трагедии. В результате на станции Гривно за несколько лет погибли два человека, а на станции Силикатная – четыре. Также трагедии случались и на других станциях. В частности, на станции Львовская зафиксирован один трагичный случай, а на платформе Весенняя – два.

Причиной, по которой на железной дороге гибнут люди, является личная недисциплинированность, поскольку все погибшие осуществляли переход через железнодорожные пути в местах, не предназначенных для перехода.

«Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск обращается ко всем жителям с просьбой быть ответственными и дисциплинированными при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, не нарушать самим и, по возможности, предотвращать нарушения другими гражданами», – заключается в материале.