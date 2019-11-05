РИАМО – 5 ноя. Алла Пугачева готова спеть на новогоднем корпоративе за 21 миллион рублей, миллионные гонорары также требуют Полина Гагарина, Светлана Лобода и Дима Билан, сообщает kp.ru.

«Очень востребована сейчас Полина Гагарина. Она штампует хит за хитом, к тому же заседает в жюри нового сезона «Голоса». Ее гонорар на текущий декабрь - 3,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Билан и Лобода требуют гонорары в размере 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) и 70 тысяч евро (4,9 миллиона рублей) соответственно. Ветеран сцены Григорий Лепс «стоит» 100 тысяч евро (7 миллионов рублей).

Куда выше расценки у группировки «Ленинград» - выступление 31 декабря можно заказать за 300 тысяч евро (21 миллион рублей). Новую волну популярности переживает и группа «Руки вверх!» - Сергей Жуков готов спеть на новогоднем корпоративе за 4 миллиона рублей.

Не лучшие времена переживает сейчас певица Наргиз – из-за конфликта с Максимом Фадеевым и последующих скандалов заказов на выступление у певицы стало меньше, упали и гонорары. Сейчас можно сторговаться на выступление за 1,5 миллиона рублей.

Среди артистов с более доступными гонорарами - Анна Седокова, которая берет за выступление 700 тысяч рублей.