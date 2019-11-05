РИАМО - 5 ноя. Новый мост построят в Москве через затон Новинки, он свяжет обновленную территорию ЗИЛ с проспектом Андропова, также будет проведена реконструкция набережной затона, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) будет возведен автомобильный мост. Территория вдоль реки после реконструкции станет комфортной зоной для отдыха москвичей», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В рамках благоустройства на набережной появятся новые удобные скамейки, урны, фонари, а также беговые и велосипедные дорожки.

Реализация проекта реконструкции набережной позволит создать комфортабельный проход от затона Новинки до первого в России крытого парка развлечений «Остров Мечты» — к парку можно будет дойти пешком или доехать на велосипеде по реорганизованной набережной.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, новые набережные ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и Кожуховский затон будут построены по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок», - добавил Бочкарев.