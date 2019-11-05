РИАМО - 5 ноя. Москва готовится объявить аукцион на выполнение работ по оснащению станций метро комплексами видеонаблюдения, публичное представление закупки пройдет 6 ноября, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Москва уделяет большое внимание повышению открытости рынка закупок для всех участников. На публичном представлении рассматриваются важные для столицы процедуры, которые могут быть интересны не только бизнес-сообществу, но и активным горожанам», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что на ближайшем мероприятии Московский метрополитен расскажет о готовящейся к публикации процедуре, которая станет первым этапом в комплексном оснащении станций подземки турникетами с системой видеонаблюдения.

«Учитывая социальную значимость процедуры, бизнес-сообществу, а также общественности предлагается узнать подробности закупки еще до момента ее публикации», – отметил Дегтев.

Департамент города Москвы по конкурентной политике проведет публичное представление закупки для бизнес-сообщества и активных горожан, которое состоится 6 ноября в 10:00 по адресу: улица Петровка, дом 15 (Московская торгово-промышленная палата). Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Закупка предусматривает первый этап оснащения станций Московского метрополитена комплексами видеонаблюдения и направлена на повышение уровня безопасности в столичном метрополитене, создание условий своевременного реагирования на внештатные ситуации.