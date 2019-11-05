РИАМО - 5 ноя. В четверг, 7 ноября, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации регионального социального проекта «Некуда спешить».

В рамках соцпроекта с 1 октября полицейские провели акции «Безопасный двор» и тематические флешмобы на пешеходных переходах, открытые уроки для учащихся и воспитанников образовательных учреждений. Автоинспекторы рассказали о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, автосалонов, торгово-развлекательных и многофункциональных центров, а также клиентам автозаправочных станций.

В пресс-конференции примет участие замначальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов. Также ожидается участие представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, министерства образования региона.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

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