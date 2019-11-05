РИАМО - 5 ноя. В подмосковных Химках на Ленинградском шоссе построили торгово-административный комплекс, в котором разместится МФЦ «Мои документы», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Здание имеет оригинальный фасады, выполненные из металлокассет с уникальным рисунком текстур из перфорированных и гофрированных элементов. Исполнены они в минималистичном цветовом решении.

«В двухэтажном здании общей площадью порядка 1,4 тысячи квадратных метров на первом этаже будет располагаться торговая зона с техническими помещениями, второй этаж займут административные помещения МФЦ. Объект уже построен, в настоящее время завершается благоустройство и устройство фасадного освещения», – сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание поделено на торговую и административную части, что также отражено и в его внешнем виде — композиционно структура состоит из двух прямоугольных блоков, сдвинутых относительно друг друга, так что главный вход оказывается скрытым под консолью нависающего верхнего объема. Благодаря такому решению сверху образуется выход на террасу на кровле первого этажа.

«Строгая геометрия фасадов и лаконичный рисунок окон дополнен многослойностью объемного решения. Это сделано несложными средствами, но дает интересные светотеневые эффекты. Несколько уровней графики и цвета наложены друг на друга, что добавляет глубину фасадной плоскости», – добавила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.