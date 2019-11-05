РИАМО - 5 ноя. Более 4,6 тысячи человек в опросе на портале «Добродел» оценили качество услуг дополнительного образования в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В соответствии со стандартом развития конкуренции в Московской области повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг является одним из принципов развития конкуренции.

«В октябре комитет по конкурентной политике Московской области инициировал опрос на портале «Добродел» о качестве услуг дополнительного образования в Подмосковье, в котором проголосовало более 4,6 тысячи человек», – сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова, добавив, что это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Итоги опроса показали, что более 72% детей в Московской области посещают учреждения дополнительного образования. Это на 14% больше по сравнению с итогами прошлогоднего опроса.

Качеством услуг дополнительного образования удовлетворены 74% опрошенных потребителей, что, в свою очередь, на 17% превышает прошлогодний показатель. При этом каждый третий из опрошенных посещает частные учреждения дополнительного образования.

Самыми популярными направлениями дополнительного образования по мнению опрошенных стали физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и курсы иностранного языка.