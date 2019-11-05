РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске две девушки, укравшие фигуру футболиста Артема Дзюбы и в отношении которых возбудили уголовное дело, попросили помощи у спортсмена, следует из видео, опубликованного в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Две нетрезвые девушки 28 октября вырвали и унесли с собой металлическую фигуру Дзюбы в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11. Этот момент попал на видео. После этого девушки записали видеобращение, где пояснили, что болели за российских футболистов на чемпионате мира по футболу, прошедшем в России в 2018 году. Они рассказали, что взяли фигуру футболиста из хулиганских побуждений. Девушки попросили помощи у пользователей соцсети и обратились лично к Артему Дзюбе.

«Дзюба – наш герой. Если бы ты (обращаясь к футболисту, - ред.) мог нам помочь морально или физически. Мы не хотели красть, мы просто хотели похулиганить», – отметили девушки.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.