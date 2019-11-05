РИАМО – 5 ноя. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей в стране, а также законопроект об изменениях в законе «О полиции», сообщает «Интерфакс».

«Первый законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» определяет перечень полномочий органов государственной власти и субъектов РФ по организации помощи в специализированных учреждениях», – говорится в сообщении.

Документ предусматривает возможность создания специальных учреждений на основе государственно-частного партнерства.

Второй законопроект вносит изменения в закон «О полиции», они наделяют полицейских правом доставлять пьяных из общественных мест в медицинские организации или спецучреждения.

Правоохранители смогут также доставлять туда нетрезвых людей на основании письменного заявления, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью людей или нанести ущерб имуществу.

Также правки в закон о полиции предусматривают возможность «направлять и (или) доставлять таких граждан на медицинское освидетельствование, если результат необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления».