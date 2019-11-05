РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 ноя. На минувшей неделе во дворе жилого дома №18 на улице Электрификации в Люберцах была обустроена парковка для автомобилей, парковочные места появились по просьбам жильцов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Жители дома обратились в администрацию с просьбой привести в надлежащий вид часть дворовой территории и организовать на ней парковку. На проведение работ потребовалось несколько дней. Теперь здесь появилось асфальтированное парковочное пространство, на котором местные жители могут оставлять свои автомобили», – сказал Ружицкий.

Площадь обустроенной парковки составляет около 230 квадратных метров. До проведения работ на этом месте была стихийная стоянка транспорта.