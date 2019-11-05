РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 ноя. В подмосковном Подольске четырех автовладельцев оштрафовали за неправильную парковку в октябре, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во всех муниципалитетах Подмосковья по инициативе губернатора были созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

«В октябре административной комиссией городского округа Подольск было проведено 4 заседания и рассмотрено 17 административных дел. По-прежнему, наиболее частыми нарушениями являются размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями и создание помех для вывоза мусора и уборки территории. По итогам работы комиссии, три автовладельца не досчитаются в своих кошельках по 1 тысяче рублей и один – 3 тысячи рублей за указанные нарушения», – говорится в сообщении.

Из рассмотренных дел об административных нарушениях 4 материала были составлены на нарушения в микрорайоне Кузнечики.