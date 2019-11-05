РИАМО - 5 ноя. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации СМИ о мошенничестве в отношении участников так называемых тренингов личностного роста в Москве, сообщается на официальном сайте СК РФ.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о гражданах, пострадавших от возможных мошеннических действий после посещения так называемых тренингов личностного роста. Сообщается, что одна из пострадавших жительниц города Москвы передала крупную денежную сумму и перевела свою недвижимость руководителю тренингов», - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшая вложила средства в несуществующий бизнес. Еще одна предполагаемая жертва аферы сообщила, что купила акцию, не имеющую юридической силы.

Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку данной информации, установить круг потерпевших, выяснить все обстоятельства. По итогам проверки примут процессуальное решение.