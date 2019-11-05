РИАМО - 5 ноя. Шестого ноября в 19:00 в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» пройдет встреча с авторами серии комиксов «Пиджаки и револьверы» Юлией Журавлевой и Екатериной Морозовой, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных «Читай-город».

«Пиджаки и револьверы» от издательства Bubble – это стильный винтажный детектив с элементами юмора, фэнтези и романтики. Комикс повествует о буднях барных работников, на голову которых постоянно сваливаются приключения.

«На встрече авторы представят долгожданный третий том серии, ответят на вопросы читателей и раздадут автографы всем желающим», - говорится в сообщении.