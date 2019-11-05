РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье за прошедшую неделю провели 572 патрулирования земель лесного фонда и выявили 236 нарушений законодательства, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С 28 октября по 1 ноября государственные лесные инспекторы в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Подмосковья провели 572 патрулирования земель лесного фонда.

«Выявлено 236 нарушений лесного законодательства РФ. Составлено 192 протокола об административных правонарушениях. Больше всего протоколов составлено по нарушениям в Орехово-Зуевском (37), Бородинском (18), Егорьевском (17) и Луховицком (17) лесничествах. Возбуждено 227 дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Основным нарушением лесного законодательства РФ по итогам проведенных патрулирований является нарушение правил пожарной безопасности (выявлено 86 нарушений). Исполнено 43 предписания об устранении выявленных нарушений.