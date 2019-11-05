РИАМО - 5 ноя. Самый крупный автопарк личных автомобилей россиян сосредоточен в Москве – в российской столице числится 3,7 миллиона легковых машин, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«Самой распространенной моделью в Москве является Hyundai Solaris – на середину года здесь было зарегистрировано 87,8 тысячи единиц этой модели. Второе место занимает Ford Focus (83,7 тысячи штук). Тройку лидеров занимает KIA Rio (80,1 тысячи штук)», – говорится в материале.

Затем в рейтинге следуют Skoda Octavia (72,9 тысячи авто) и Volkswagen Polo (63,1 тысячи авто). Шестую и седьмую позиции занимают отечественные модели – седаны LADA 2107 (56 тысяч авто) и LADA 2106 (54,4 тысячи авто).

Восьмое место занял Nissan X-Trail (52 тысячи авто), на девятой – LADA 2105 (49,8 тысячи авто).

Десятую строчку топа поделили Toyota Camry и LADA 2104 – их число в городе оказалось равным (по 47,9 тысячи машин).