РИАМО - 5 ноя. Московская область активно готовится к зимнему сезону 2019-2020 и новогодним праздникам, тематическое оформление проведут во дворовых территориях, площадях и местах массового скопления людей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, зимний сезон стартует с 1 декабря 2019 года.

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Помимо этого, на площадях, в парках и местах скопления людей будет звучать единый плейлист и будет организовано световое оформление. Дворы Подмосковья будут украшены елками, на квартал будут установлены хоккейные коробки, катки, а также появятся места для катания на санках, горки. Будут украшены подъезды, деревья во дворах и детские игровые площадки», – сказал Хайкин.

Природные зоны – городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные и природные объекты в этом году также станут объектами праздничного оформления. Для гостей в парках культуры и отдыха Московской области будет организовано множество мероприятий.

Основными зимними активностями в парках культуры и отдыха Московской области станут зимние горки, катки, лыжные трассы. В парках культуры и отдыха Подмосковья этой зимой появится 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — добавил министр.

Будут установлены уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова. А также, в парках появятся самовары с чаем. Помимо этого, новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!».

«Слэклайн — спортивная активность, хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день – это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках, – отметил Хайкин.