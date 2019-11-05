РИАМО - 5 ноя. ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что жители России высоко оценивают профессию разведчика, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Уважение, которым пользуются в обществе представители этой профессии, участники опроса оценили в 4,32 балла из пяти возможных, доходность и уровень зарплаты — в 4,1 балла, влиятельность — в 4,02 балла», - говорится в сообщении.

Также соцопрос показал, что каждый пятый житель страны хотел бы, чтобы его дети или внуки выбрали для себя профессию разведчика.

Самой известной кинолентой о разведчиках респонденты назвали «Семнадцать мгновений весны».