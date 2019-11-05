РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В подмосковном Подольске полицейские проводят проверку по факту инцидента с эксгибиционистом, который показал 12-летней девочке свой половой орган, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее родственник пострадавшей девочки сообщил «РИАМО в Подольске», что инцидент произошел в Подольске 4 ноября между 16:30 и 16:50 у школы №14. Неизвестный мужчина подошел к 12-летнему ребенку, достал нож и стал демонстрировать ей свой половой орган. Родственники обратились в полицию.

«Родственники написали заявление. На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту», - сказал сотрудник.

Он добавил, что в объяснениях сотрудникам полиции (родственники и пострадавшая) о ноже не сообщали.