РИАМО – 5 ноя. Президент России Владимир Путин утвердил состав совета по делам казачества, главой структуры назначен помощник президента Анатолий Серышев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместителем главы совета при президенте РФ по делам казачества стал вице-премьер Виталий Мутко.

«В состав совета также вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росмолодежи Александр Бугаев, министр просвещения Ольга Васильева, глава Роскомнадзора Александр Жаров и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин», - отмечается в материале.

Также членами совета стали лидеры казачьих организаций.

Совет при президенте РФ по делам казачества был создан в 2009 году. Главные задачи его работы — подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении казачества, информирование президента о ситуации в казачьей среде, анализ деятельности казачьих организаций, участие в подготовке нормативных актов, касающихся казаков.