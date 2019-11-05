РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении двух девушек, укравших фигуру известного футболиста на улице Генерала Смирнова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В конце октября во дворе одного из домов на улице Генерала Смирнова две девушки похитили ростовую фигуру известного спортсмена, стоимость которого, по оценке экспертов, составила более 27 тысяч рублей. О данном факте активист округа сообщил в полицию.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны: 24-летняя местная жительница и 27-летняя жительница Москвы. Похищенная фигура была изъята и возвращена владельцу. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемые подписали подписку о невыезде, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В июне текущего года активисты дома №11 по улице Генерала Смирнова установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.