РИАМО - 5 ноя. Актер московского театра Et Cetera Петр Смидович скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на официальном сайте театра.

«Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция. Очень горько, очень больно, очень тяжело», – говорится в сообщении.

Смидович родился в 1953 году. После окончания Школы-студии МХАТ (курс Маркова) в 1977 году был принят в Художественный театр. Он был партнером Зуевой, Савиной и Попова, Евстигнеева и Невинного. Играл в спектаклях «Татуированная роза», «Эльдорадо», «Последние», «Старый Новый год», «Валентин и Валентина».

«В его игре была такая восхитительная легкость, никакого напряжения, никаких усилий, словно каждый его герой давно в нем жил, и ему только оставалось представить его миру», – отмечается на сайте.

В 2001 году артист перешел в труппу театра Et Сetera, где играл в спектаклях «451 по Фаренгейту», «Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок», «Король Убю» и других. Широкому зрителю актер также известен по ролям в телепроектах «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР» и других.