РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 ноя. Подмосковный Красногорск стал четвертым среди муниципалитетов региона по развитию предпринимательского климата, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Во вторник в администрации горокруга состоялось еженедельное совещание руководителей муниципалитета.

«По итогам III квартала 2019 года горокруг Красногорск занял 4 место в рейтинге «Предпринимательский климат» среди муниципалитетов Московской области», – сказал начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации Борис Голубев.

По данным на конец октября 2019 года, в городском округе Красногорск зарегистрировано 15 672 субъектов малого и среднего предпринимательства, среднесписочная численность работающих в секторе МСБ – 38 530 человек.

«Общий объем налоговых поступлений в муниципальный бюджет от субъектов МСП – 1,25 миллиарда рублей. На 2020 год на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете заложена сумма 9 484 тысяч рублей», - заключается в сообщении.