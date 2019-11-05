РИАМО - 5 ноя. Несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом из-за наезда аэроэкспресса на женщину, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В 14:39 на станции Москва – Бутырская Савеловского направления МЖД женщина переходила железную дорогу перед приближающимся аэроэкспрессом в несанкционированном месте.

«Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось. Для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи. В связи с происшествием несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом», – говорится в сообщении.

Железнодорожники делают все возможное для того, чтобы ввести в график движение поездов.

Ранее представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщил, что женщина в результате наезда погибла.