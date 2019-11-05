РИАМО – 5 ноя. В Государственной Думе РФ в первом чтении приняли законопроект, которым предполагается предустанавливать российский софт на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, сообщает ТАСС.

«Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей», - отмечается в материале.

Законопроектом предусматривается, что правительство РФ займется определением перечня программ и порядка их предварительной установки.

«Правительство поддержало законопроект. По мнению кабмина, его принятие «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», - добавляется в сообщении.

Если закон будет принят, то новая норма вступит в силу с 1 июля 2020 года.