РИАМО – 5 ноя. В Государственной Думе РФ в первом чтении приняли законопроект, которым предполагается предустанавливать российский софт на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, сообщает ТАСС.
«Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей», - отмечается в материале.
Законопроектом предусматривается, что правительство РФ займется определением перечня программ и порядка их предварительной установки.
«Правительство поддержало законопроект. По мнению кабмина, его принятие «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», - добавляется в сообщении.
Если закон будет принят, то новая норма вступит в силу с 1 июля 2020 года.
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