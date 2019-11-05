РИАМО - 5 ноя. Женщина погибла под колесами аэроэкспресса сообщением Москва – аэропорт Шереметьево, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В 14:45 электропоезд сообщением Москва – Шереметьево Савеловского направления МЖД смертельно травмировал женщину. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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