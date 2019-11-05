РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. 10 лауреатов музыкального межнационального фестиваля «Дружба» получили дипломы в День народного единства в парке «Наташинские пруды», говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт».

Более 130 певцов приняли участие в окружном музыкальном межнациональном фестивале «Дружба», посвященном Дню народного единства. Фестиваль проходил в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина 20 октября. Самому младшему участнику было всего 5 лет, а самому старшему исполнителю 77 лет.

«Лауреатов наградили 4 ноября в честь Дня народного единства в Наташинском парке городского округа Люберцы. Из большого числа заявленных исполнителей только 10 смогли стать лауреатами знакового для Люберец окружного фестиваля и получили возможность спеть на гала-концерте, остальные участники стали дипломантами Музыкального межнационального фестиваля», – говорится в сообщении.

Лауреаты и дипломанты фестиваля получили памятные подарки и совместные дипломы комитета по культуре горокруга Люберцы и РОО «РосМолСпорт МО».