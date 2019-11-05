РИАМО - 5 ноя. За 2019 год Москва планирует перевести в федеральный бюджет свыше 1,9 триллиона рублей средств, полученных в качестве налоговых отчислений, сообщила во вторник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«По итогам текущего года мы ожидаем, что с территории Москвы в федеральный бюджет будет мобилизовано более 1,9 триллиона рублей. А объем поступлений во внебюджетные фонды превысит 1,5 миллиона рублей», - сказала Зяббарова в ходе публичных слушаний по проекту нового трехлетнего бюджета Москвы.

По ее словам, поступления в федеральный бюджет от Москвы растут опережающими темпами по сравнению с доходами городского бюджета.

«В период с 2009 по 2019 годы темпы роста поступлений с территории Москвы в федеральный бюджет составили 2,9 раза. При этом доходы городского бюджета за этот период возросли в 2,4 раза», - добавила Зяббарова.

Депутаты столичного парламента на заседании 30 октября приняли в первом чтении законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», поправки к документу будут принимать до 7 ноября. Во вторник Общественная палата Москвы проводит публичные слушания по проекту бюджета. Итоговый протокол слушаний направят на имя мэра Москвы Сергея Собянина.