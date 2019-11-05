РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 ноя. С начала текущего года в подмосковном Королеве отремонтировали более 4,5 тысяч ям, сообщил глава города Александр Ходырев.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под руководством Ходырева. На нем участники обсудили итоги работы в октябре.

«Проведена большая работа по ямочному ремонту. С начала года заасфальтировано 4,5 тысячи ям площадью более 16,5 тысяч квадратных метров. За рабочий период смогли отремонтировать 30 дорог площадью 108 тысяч квадратных метров и 10 тротуаров площадью 18 тысяч квадратных метров», - сказал Ходырев.

Кроме того, ранее на открытом заседании правительства Московской области вице-губернатор Игорь Тресков отметил, что уровень нормативного состояния дорожной сети в нашем городе составляет более 65%, ранее он не превышал 20%.

«Нанесли около 60 километров горизонтальной разметки и 22 километра вертикальной. Кроме того, обновили более 800 пешеходных переходов и установили более тысячи дорожных знаков», – добавил Ходырев.

Кроме того, большая работа проведена по программе «Светлый город». Всего в городе установили более 450 опор освещения, заменили 1,5 тысяч ламп.