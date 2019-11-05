РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» отремонтировали межпанельные швы в двух домах по просьбе жителей, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По заявлениям жителей в многоквартирном доме №23 по Октябрьскому проспекту и доме №12 по Пахринскому проезду сотрудниками управляющей компании МУП «ДЕЗ» был выполнен ремонт межпанельных швов», – говорится в сообщении.

Также на днях по просьбе жителей установили антипарковочные полусферы у дома №4 по проезду Авиаторов.