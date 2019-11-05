РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Капитальный ремонт провели на девяти спортивных площадках в подмосковном Красногорске с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Капитальный ремонт в этом году осуществлен на девяти плоскостных спортивных площадках округа. Замена покрытия, сетки, нанесение разметки и покраска стен, установка урн и лавочек – работы выполнены за счет средств муниципального бюджета», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что адреса были определены по итогам обращений жителей в администрацию округа и на портал «Добродел».