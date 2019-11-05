РИАМО - 5 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что в подмосковных городах следует продолжать работы по совершенствованию инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Во вторник губернатор провел совещание с руководящим составом правительства Московской области. На совещании отдельное внимание было уделено итогам рейтинга качества городской среды, который составлен федеральным министерством строительства и ЖКХ.

«Подведен результат качества, комфорта, устроенности российских городов. Очень приятно, что в топ-10 рейтинга вошли наши подмосковные города. Реутов занял второе место, отмечены также Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный. Нам нужно продолжать работать над совершенствованием инфраструктуры. Благоустройство, безусловно, люди замечают, также есть огромная потребность в строительстве новых дорог, эстакад», - сказал Воробьев.

При составлении рейтинга было проанализировано 1114 российских городов, учитывались показатели, которые характеризуют жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство.

Результаты исследования Минстроя будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.