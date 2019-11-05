РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольском банном комплексе, построенном по губернаторской программе, в полную мощность начал работать «Буфетъ», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Московская область – популярное туристическое направление как для россиян, так и для иностранных туристов. Каждый город Подмосковья имеет свой колорит и достопримечательности. Например в Подольске можно попариться в бане.

«В январе 2018 года в рамках реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в городском округе Подольск состоялось торжественное открытие вновь построенного банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева». С октября этого года в нем в полную мощность заработал «Буфетъ», где гости в атмосфере, напоминающей уютные французские кафе начала XX века могут отдохнуть и насладиться блюдами и напитками. Кроме того, чтобы попасть в «Буфетъ» необязательно пользоваться банными услугами», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он отметил, что в комплексе имеется просторный зал, созданный заслуженными художниками России Константином Зубрилиным и Николаем Сидоровым. Помещение рассчитано на 21 посадочное место.