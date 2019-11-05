РИАМО - 5 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал масштабную модернизацию подмосковных поликлиник приоритетным направлением работы в сфере здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Во вторник губернатор провел совещание с руководящим составом правительства Московской области. Во вступительной части Воробьев подчеркнул важность системной работы, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи.

«На прошлой неделе прошел президиум Госсовета, посвященный первичному звену здравоохранения - тема актуальная для каждого субъекта и для нашего тоже. Мы реализуем большую программу модернизации поликлиник - как по форме, так и по содержанию. Обращаю внимание, что эта работа должна дальше быть продолжена, современное оснащение, ремонт поликлиник является приоритетом», - сказал Воробьев.

Он добавил, что также важны доступность и качество медицинской помощи. По словам Воробьева, подмосковный Центр управления регионом фиксирует улучшения в этой сфере, но «всегда есть над чем работать».

Ранее Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе работы по созданию двух детских медицинских центров, которые откроются в Красногорске и Балашихе.