РИАМО - 5 ноя. Более 2 килограммов марихуаны изъяли полицейские у 35-летнего жителя городского округа Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Операцию по задержанию мужчины провели в поселке Дмитриевский.

«При осмотре хозпостроек и автомашины, принадлежащих подозреваемому, обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 2 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.