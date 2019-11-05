РИАМО - 5 ноя. Более 2 килограммов марихуаны изъяли полицейские у 35-летнего жителя городского округа Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Операцию по задержанию мужчины провели в поселке Дмитриевский.
«При осмотре хозпостроек и автомашины, принадлежащих подозреваемому, обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 2 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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