РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 ноя. Две мачты наружного освещения установят к концу года на стартовой площадке лыжного стадиона в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ход реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт» обсудили на еженедельном совещании в администрации Красногорска во вторник.

«Планируем установить две мачты наружного освещения на верхней стартовой площадке, благодаря чему наши жители смогут заниматься лыжами в вечерние часы», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Алексей Кокурин.

По его словам, режим работы верхней площадки лыжного стадиона планируется продлить до 22:00.