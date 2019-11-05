РИАМО – 5 ноя. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле примет студенческие строительные отряды и поздравит их с 60-летием движения, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Много тем, много вопросов. Многие члены нашего руководства были активными участниками движения (стройотрядов – ред.).

Даже сейчас активно обсуждается вопрос их привлечения на крупных инфраструктурных объектах», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Путина на вторник запланировано много разных встреч.